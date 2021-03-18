Savran, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü mesajı yayımladı
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Savran, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü mesajı yayımladı

18.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:07
Savran, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Çanakkale Zaferi'nin sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de kaderini değiştiren ve Türk milletinin vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösteren en önemli tarih sahnelerinden biri olduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Çanakkale Zaferi'nin sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de kaderini değiştiren ve Türk milletinin vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösteren en önemli tarih sahnelerinden biri olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aziz milletimizin en şanlı zaferleri arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünü, tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu büyük bir milletin fertleri olarak, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirten Başkan Savran, inancın, azmin ve kararlılığın en büyük simgesi olan bu zaferin, vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın eseri ve milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının en büyük ispatı olduğunu vurguladı.

Savran, şöyle devam etti:

"Türk milleti birlik ve beraberliği, iman gücü ile her zorluğu bertaraf etmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiştir. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin tarihe yön veren en parlak zaferlerinden biridir. Şehitlerimizin uğruna can verdiği bayrağımız ve topraklarımız bizim için en kutsal emanetlerdir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, yurt içinde ve yurt dışında vatanın bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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