Savoie ne demek? Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?
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Savoie ne demek? Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?

06.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:04
Savoie ne demek? Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?

Başkenti Chambéry olan küçük fakat turizm ve kültürel olarak gelişim gösteren Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?

Kış turizmi açısından gelişmiş, yaşayanların çiftçilikle uğraştığı Fransa'nın doğusunda bulunan Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?

SAVOIE NEREDEDİR?

Savoie Fransa'nın illerinden birisidir. İl, "Albertville" ve "Saint-Jean-de-Maurienne" olmak üzere 5 yerleşime ayrılmıştır. Her yerleşimin farklı özellikleri bulunmaktadır. Genel Konsey Başkanı Jean-Pierre Vial'dır.

SAVOIE'YE NE ZAMAN GİDİLİR?

Akdeniz iklimini hükğm sürdüğü Savoie bölgesi'nde yaz ayları sıcak ve ortalama 27 derece sıcaklık görülür. Kışın ise ılıman iklim görülür. Sıcak havaları seven kişiler için Hazira ve Temmuz ayı en iyi seçenektir.

Savoie ne demek? Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?

SAVOIE NÜFUSU NEDİR?

İl, 24 Mart 1860'ta il olmuştur. Bölge Fransa'nın 61. en kalabalık yöresidir. İl, Fransa'nın doğu kuşağında yer almaktadır. İlde turizm gelişmiştir. İldeki dağlık arazi, kış sporlarına elverişlidir. İlin çevresi Haute-Savoie, Ain, Isère ve Hautes-Alpes illeriyle çevrilidir. İlin doğusunda İtalya sınırları mevcuttur. İl, 1992 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır.

Savoie ne demek? Savoie nerededir? Savoie ne zaman gidilir? Savoie nüfusu nedir?

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