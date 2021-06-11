Save a dog bağışı nedir? Save a dog demek? Humane Society İnternational nedir?
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Save a dog bağışı nedir? Save a dog demek? Humane Society İnternational nedir?

Save a dog bağışı nedir? Save a dog demek? Humane Society İnternational nedir?
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Instagram kullanıcıları bugün yoğun bir şekilde 'Save a dog' paylaşımlarıyla karşılaştı. Peki, Save a dog bağışı nedir? Save a dog demek? Humane Society İnternational nedir?

Save a dog bağışı nedir?21 Haziran'daki Çin'de düzenlenen Yulin Köpek Eti Festivali'ne engel olmak amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da başlatılan 'save a dog' bağışı kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 'Bir köpeği kurtar' anlamına gelen Instagram paylaşımları saatler içerisinde pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve sayı zaman içerisinde artmaya devam ediyor. Peki Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır? Save a dog paylaşımı ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

SAVE A DOG NE DEMEK?

Save-A-Dog Scheme (SADS), her yıl yüzlerce köpek ve kediyi öldürülmekten kurtaran, toplum temelli, kar amacı gütmeyen bir hayvan refahı kuruluşudur. SADS, 1985 yılında, aksi takdirde kilo ve barınaklarda yok edilecek olan ve daha sonra kedilerin bakımını ve barınmasını da içeren istenmeyen köpeklerin, özellikle iyi mizaçlı köpeklerin öldürülmesine insancıl bir alternatif sunmak için kuruldu.

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların yapması gereken tek şey söz konusu paylaşımı hikayeye ekleyerek destek olmak. Yani 'save a dog' bağışına katılmak için Instagram hesabınız üzerinden aşağıdaki görselde bulunan 'Hikayeye ekle' butonuna tıklamalı ve profilinize eklemelisiniz.

Kampanya maddi olarak herhangi bir ücret talep etmiyor, yalnızca hikayenize ekleyerek bir köpeği kurtarabilirsiniz.

ÇİN YULİN KÖPEK ETİ FESTİVALİ NEDİR?

Liçi ve Köpek Yeme Festivali, yaygın şekilde bilinen adıyla Yulin Köpek Yeme Festivali, Çin'in Yulin, Guangxi şehrinde yaz gün dönümü esnasında geleneksel olarak düzenlenmektedir. Köpek eti ve liçi yeme festivali olarak bilinen festival, hayvan refahı sebebiyle hem ülke içine hem ülke dışında oldukça eleştirilmektedir. 2009 senesinden beri kutlanan festival 21 ile 30 Haziran günleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Festival sırasında senelik 10.000 köpek tüketilmektedir. Bu rakamın 2015 senesi itibarıyla 1000'e düştüğü tahmin edilmektedir. Festival süresince köpekler ahşap sandık ve metal kafeslerde tutulmaktadır. Festival katılımcıları köpekleri sandık ya da kafeslerden aldıktan sonra kesip yemektedirler.

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