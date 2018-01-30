Savcıya Fetö'den 7,5 Yıl Hapis
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Savcıya Fetö'den 7,5 Yıl Hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski savcı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Savcıya Fetö'den 7,5 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski savcı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken tutuklanıp meslekten ihraç edilen Salih Ç.'nin yargılanması sona erdi. ByLock kullandığı ileri sürülen Salih Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına gazeteciler alınmadı. Mahkeme, Salih Ç.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN

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