Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma
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Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, YouTube kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan YouTuber Oğuzhan Uğur'la ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, YouTube kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan YouTuber Oğuzhan Uğur'la ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

Dilekçede, Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayınlanan "P!NÇ" isimli programının fragmanında, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği belirtildi.

Uğur'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen dilekçede, "Uğur, ırkçılık ve ayrımcılık yaparak, ülkemizce imza atılan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasaklanmış olan insanlık suçu işlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapan Gazeteci Hasret Yıldırım, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle ve İslam ile alay edildiğini söyledi.

Bu fiili kınamak üzere buraya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu şahıs yaptığı açıklamada, 'Bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir. " dedi.

Suç duyurusunda bulunanlardan Erdal Tek ise İslami değerlerle dalga geçmenin hoş karşılanmadığını, insanların birbirine saygıyı yitirmemesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurularını işleme koyarak, Uğur hakkında soruşturma başlattı.

Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma
Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma
Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma
Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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