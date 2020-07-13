SAVCILIKTAN HEYBELİADA AÇIKLAMASI: YANGIN 25 DAKİKA ARAYLA İKİ YERDE ÇIKTI
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SAVCILIKTAN HEYBELİADA AÇIKLAMASI: YANGIN 25 DAKİKA ARAYLA İKİ YERDE ÇIKTI

İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Heybeliada'daki orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının 25 dakika arayla iki ayrı yerde çıktığı ifade edildi.

SAVCILIKTAN HEYBELİADA AÇIKLAMASI: YANGIN 25 DAKİKA ARAYLA İKİ YERDE ÇIKTI
13.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:51

İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Heybeliada'daki orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının 25 dakika arayla iki ayrı yerde çıktığı ifade edildi. 

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:  

"İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kullanılmayan bir binada saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü, bu alana yakın mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı ve bu yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkiinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." denildi.Açıklamarda, "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup yangınların çıkış sebebine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" bilgileri yer aldı.

 


Kaynak: DHA

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