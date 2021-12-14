Yunanistan'a kaçarken yakalanan emekli tuğgenerale tahliye (2)

ANKARA (DHA) - BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY sanığı eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkındaki tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanığın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, yeniden tutuklanması istendi. Talebi yerinde görmeyen Ankara 15'inci Ceza Mahkemesi, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet