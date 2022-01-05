Savcılığın itirazına rağmen iki kez serbest bırakılan şüpheli ortadan kayboldu

ANKARA (DHA) - ANKARA'da organize suç örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Serkan T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 3 gün sonra yaralama olayına karıştığı iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebine rağmen sulh ceza hakimliğince tekrar serbest bırakıldı. Savcılığın iki kez itirazına rağmen tutuklanmayan şüphelinin, imza yükümlülüğünü yerine getirmediği ve kayıp olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 Aralık 2021'de operasyon düzenlendi. Ankara'da genelinde 51 ayrı adrese yapılan baskınlarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar maddesi, 1.65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 52 şüpheliden 37'si yakalandı.

Her iki soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüpheli Serkan T.'nin, ilk soruşturma kapsamındaki imza adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği tespit edilince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak şüphelinin polisin aramasına rağmen bulunamadığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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