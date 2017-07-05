Savcılığın ABD Büyükelçiliği'ne Gönderdiği O Yazı

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA



Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tamamlanan 5'inci iddianamede FETÖ imamı iki şüphelinin olaydan bir gün sonra hem ABD Büyükelçiliği hem de ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmişti. Başsavcılık dün yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin kimlerle, hangi amaçla yapıldığını ABD Büyükelçiliğ'ine yazı yazarak sorduğunu açıklamıştı. Bugün ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, "Bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir" dedi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükelçiliğe yazdığı yazının bugün 15.26 itibariyle teslim alındığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu yazının belgesini ve teslim edildiğine dair belgeyi de paylaştı.