Savcıların 'uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddialarına yalanlama - Haberler
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Savcıların 'uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddialarına yalanlama

Savcıların 'uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddialarına yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 savcının adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

VAN (İHA) - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 savcının adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde ' Van'da görevli 4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' başlığıyla yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Van il merkezinde ya da ilçelerinde görev yapan hiçbir cumhuriyet savcısı hakkında, iddia edilen suçlardan bir inceleme, soruşturma ya da yargılama dosyası bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen inceleme başlatılmıştır" denildi. - VAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Haber

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