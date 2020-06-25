Savcıların isim ve sicil numaralarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştılar
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Savcıların isim ve sicil numaralarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştılar

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı, vekili ve diğer savcıların isimleri ile sicil numaralarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şebeke tespit edildi.

Savcıların isim ve sicil numaralarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştılar
25.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:45

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı, vekili ve diğer savcıların isimleri ile sicil numaralarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şebeke tespit edildi. Başsavcılıktan şahıslara inanılması için açıklamada yapıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde edinilen bilgilere göre bazı şahısların Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer ve Denizli Cumhuriyet Savcılarının isimleri ve sicil numaraları kullanılarak, vatandaşlara "isimlerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmalarında geçtiği, araçlarda kimliklerinin bulunduğu" yönünde söylemlerde bulunarak mevcut soruşturmalardan kurtulma vaadiyle para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Bu iddialara ilişkin gerekli soruşturmalara başlanmış olup, fail ya da faillerin tespitine çalışılmaktadır. Ne Cumhuriyet Başsavcısı, ne Cumhuriyet Başsavcı Vekili, ne de Cumhuriyet Savcılarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve yasalarına aykırı davranışlarda ve maddi menfaat teminine yönelik bir talepte bulunmaları düşünülemez. Bu sebeple bu kişilerin isimleri kullanılarak yapılan hiçbir talebe ve verilen vaatlere itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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