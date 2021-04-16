Savcıdan doktora psikolojik şiddet meclis gündeminde
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Savcıdan doktora psikolojik şiddet meclis gündeminde

Savcıdan doktora psikolojik şiddet meclis gündeminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Osmaniye'de görev yapan doktorun, bir savcı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılmasını meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Osmaniye'de görev yapan doktorun, bir savcı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılmasını meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Osmaniye'de görev yapan Dr. Kemal Gökhan Günel'in psikolojik şiddete maruz kalmasına tepki gösterdi.

Olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Şevkin, "Savcı bunu yaparsa vatandaşın başına bir iş geldiğinde kimi kime şikayet edecek?" diye sordu.

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşın canını kurtarmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına karşı girişilen şiddetin son bulmadığına dikkat çeken Şevkin, bir taraftan şiddete karşı vatandaşlar sağduyulu ve duyarlı olmaya davet edilirken diğer taraftan kamu eliyle doktora psikolojik şiddette bulunulmasına tepki gösterdi.

Savcı, görevine devam edecek mi?

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görevli nöbetçi doktor Kemal Gökhan Günel'e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak isteyen Osmaniye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haksızlık yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Şevkin, "Doktorun karakola götürülmesi, ifade vermesi olayın vahametinin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Öyle ya savcı bunu yaparsa vatandaşın başına bir iş geldiğinde kimi kime şikayet edecek? Görevini kötüye kullanan Osmaniye'deki savcı görevine devam edecek mi? Sürecin takipçisi olunacak mı?" diye sordu.

CHP'li Şevkin, Osmaniye'deki doktor gibi şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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