Savcı yalanıyla 1 milyon 100 bin lira dolandırmaya kalktı, yakalandı
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Savcı yalanıyla 1 milyon 100 bin lira dolandırmaya kalktı, yakalandı

Savcı yalanıyla 1 milyon 100 bin lira dolandırmaya kalktı, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kendisini cumhuriyet savcısı, emniyet görevlisi olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Antalya'da kendisini cumhuriyet savcısı, emniyet görevlisi olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalanıp tutuklandı.

M.G. isimli vatandaş, kendisini cumhuriyet savcısı/emniyet görevlisi olarak tanıtan şahıslarca aranarak bankadaki hesaplarının kullanıldığını söyleyip yaklaşık 1 milyon 100 bin TL parasını çektirdiklerini ve paraları almaya gelerek dolandırmaya çalışıldığını söyleyerek polise müracaat etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi M.L. paraları almak için geldiğinde suçüstü yakalandı.

M.L. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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