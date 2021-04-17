'Savcı' ve 'polis' yalanını kullanan dolandırıcılık şüphelilerine tutuklama
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'Savcı' ve 'polis' yalanını kullanan dolandırıcılık şüphelilerine tutuklama

'Savcı' ve 'polis' yalanını kullanan dolandırıcılık şüphelilerine tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, uzaktan erişim programıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

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EDİRNE'de, kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, uzaktan erişim programıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'cumhuriyet savcısı' ve 'polis memuru' olarak tanıtan kişilerce dolandırılmak istendiklerini ihbar edenler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, dolandırıcılık şüphelilerinin, güvenini kazanmak için aradıkları kişileri polis merkezlerine yönlendirdiği öğrenildi. Mağdurların cep telefonlarına uzaktan erişim programı yükleterek, kendi hesaplarına para aktarmaya çalıştığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Polis operasyonu kapsamında H.A. ve A.F., Şanlıurfa'da yakalandı. Aynı şüphelilerin Kırıkkale ve Kocaeli'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ile A.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


'Savcı' ve 'polis' yalanını kullanan dolandırıcılık şüphelilerine tutuklama
'Savcı' ve 'polis' yalanını kullanan dolandırıcılık şüphelilerine tutuklama
'Savcı' ve 'polis' yalanını kullanan dolandırıcılık şüphelilerine tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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