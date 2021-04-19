Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
CENAZEYE BAKAN GÜL DE KATILDIKonya'da, koronavirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, Hacı Veyis Cami önüne getirildi.
CENAZEYE BAKAN GÜL DE KATILDI
Konya'da, koronavirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, Hacı Veyis Cami önüne getirildi. Buradaki cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın babası Ali Kemal Boyalı'ya taziyede bulundu.Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Gül, genç savcının tabutunu bir süre omuzunda taşıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ