Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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