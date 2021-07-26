Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde çıkan yangında bin dönüm alan zarar gördü

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Tutak ilçesi Kargalık köyü yakınlarında Başkan Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, tarım araçlarıyla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı. Başkan Savcı Sayan ise olayla ilgi açıklama yapmak istemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir