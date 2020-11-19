Savcı Sayan: "PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü"
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Savcı Sayan: "PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü"

19.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:49
Savcı Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü! Kürtlere ne faydası oldu. 100 bin genç, doktor, avukat, öğretmen, hakim, iş insanı, çalışan olsaydı; Kürt'ün, Türk'ün evine acı değil, mutluluk zenginlik girerdi." dedi.

PKK terör örgütünün yıllardır Kürt halkına büyük zararlar verdiğini her defasında dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu söylemini yineledi. PKK terör örgütü olmasaydı Kürt ve Türk halkının evine acı yerine mutluluğun gireceğini söyleyen Başkan Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü! Kürtlere ne faydası oldu. 100 bin genç, doktor, avukat, öğretmen, hakim, iş insanı, çalışan olsaydı; Kürt'ün, Türk'ün evine acı değil, mutluluk zenginlik girerdi. Bu vatan hepimize yeter. EDİ BESE (Artık yeter)." - AĞRI

Savcı Sayan: 'PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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