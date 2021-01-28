Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan kaç yaşında, nereli? Savcı Sayan hayatı ve siyasi geçmişi

Savcı Sayan kimdir sorusu sık sık araştırılan konular arasında. AK Parti Ağrı Belediye Başkan olan Savcı Sayan gündemde yer edinmeye devam ediyor. Peki, Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan kaç yaşında, nereli? Savcı Sayan siyasi geçmişi

Uzun yıllar CHP saflarında siyaset yapan ve son olarak 2015 AK Parti İzmir milletvekili adayı olarak gösterilen daha sonra AK Parti Ağrı Belediye Başkan olan Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan nereli? Savcı Sayan hayatı ve siyasi geçmişi

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan 1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak'da doğdu. Savcı Sayan ilk öğrenimini Tutak'da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt'de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. Savcı Sayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Sayan, Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır.

İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur.

Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı oldu.

Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan Savcı Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır