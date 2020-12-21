Savcı Sayan'ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi
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Savcı Sayan'ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi

21.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:54
Savcı Sayan'ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan kendisine hakaret eden ve tehdit savuran kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan kendisine hakaret eden ve tehdit savuran kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a sosyal medyadan hakaret eden ve kendisini ölümle tehdit eden kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişinin videosunu yayınlayan Başkan Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde hakaret videosu çeken kişinin İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk olduğunu söyledi. Sayan yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü:

"Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre'de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. Haydi HDP'liler ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim." - AĞRI

Savcı Sayan'ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi
Savcı Sayan'ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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