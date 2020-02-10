Savcı Sayan'dan tekstilcilere çağrı
Haberler » Güncel » Savcı Sayan'dan tekstilcilere çağrı - Haber

Savcı Sayan'dan tekstilcilere çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Çin'de başlayan Koronavirüs'e dikkat çekerek, tekstilcilerin, Çin yerine Ağrı'ya yatırım yapmaları çağrısında bulunduKendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tekstilcilere çağrıda bulunan Sayan: "Bütün Tekstilcilere Çağrımdır.

10.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:14
Savcı Sayan'dan tekstilcilere çağrı

Belediye Başkanı Çin'de başlayan 'e dikkat çekerek, tekstilcilerin, Çin yerine Ağrı'ya yatırım yapmaları çağrısında bulundu


Kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tekstilcilere çağrıda bulunan Sayan: "Bütün Tekstilcilere Çağrımdır. Üretimde Ucuz maliyet için Uzak doğudaki Çin'e gitmenize gerek yok. Dev tekstil tesisleriyle uzak doğumuzun en şirin şehri Ağrı hizmetinizdedir Üstelik KORONAVİRÜS tehlikesi de bulunmamaktadır. Üretim için sizleri dört gözle Ağrı'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler