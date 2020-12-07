Savcı Sayan'dan Evin'e doğum günü sürprizi
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Savcı Sayan'dan Evin'e doğum günü sürprizi

07.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:13
Savcı Sayan'dan Evin'e doğum günü sürprizi

Ağrı merkezde belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Evin isimli küçük bir kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı.

Ağrı merkezde belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Evin isimli küçük bir kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediye ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sayan, incelemelerde bulunduğu sırada yakınlarında bulunan Evin isimli küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yaptı. Evin'e doğum günü pastası ve bisiklet alan Başkan Sayan, Evin'in yanında bulunan arkadaşı Nehir'i de unutmayarak ona da bisiklet hediye etti. - AĞRI

Savcı Sayan'dan Evin'e doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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