Savcı Sayan'dan "Ağrı'yı Yıldız Yapacağım" Açıklaması

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız o şehri (İstanbul'u) yıldız şehir yaptı ya. Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı'nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den belediye meclis üyeliğini kazananlar için Halk Eğitim Merkezi salonunda mazbata töreni gerçekleştirildi.

Sayan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Ağrı'nın büyük bir destan yazdığını, bütün Türkiye'nin bu destanı okuduğunu söyledi.

Mirgün Cabas'ın Ağrı'yı kötü gösterdiğini ifade eden Sayan, "Ona Ağrı'nın ne olduğunu göstereceğiz. Ağrı bir denizdir, bir okyanustur. Haddini bilmeyen, kendini bilmeyen gazeteci müsveddesinin Ağrı'ya hakaret etmesi, hakir görmesi kabul edilebilecek bir durum değil." diye konuştu.

"Ağrı'yı Türkiye'nin yıldız şehri yapma iddiasıyla geldim"

Ağrı'nın eski Ağrı olmadığını, kendisinin şehrin neferliğini yapacağını vurgulayan Sayan, şöyle devam etti:

"Sizin onurunuz benim onurumdur. Sizin şerefiniz benim şerefimdir. Buraya hizmetkar olmaya geldim. 5 yıl sonra burada 4-0 yapabilir miyim, 4 milletvekili çıkarabilir miyim, Ağrı'yı Türkiye'nin yıldız şehri yapabilir miyim, bu iddialarla geldim. O kitapçıktaki her sayfa benim namusum ve şerefimdir. Onu gerçekleştirmeye geldim. Ben buraya evden ya da belediyenin koltuğundan gelmiyorum. Fatih Mahallesi'nde tandırda ekmek pişiren teyzenin yanından kalkıp geldim. Bir gün kendimi sizin üzerinizde göreceksem, bir gün sizi daha altta göreceksem ya Rabbi, sen şimdiden belediye başkanlığını elimden al."

"İnşallah burayı yıldız yapacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Ağrı'nın sorunlarını anlatıp yardım istediğini aktaran Sayan, halkın da gereken desteği verdiğini dile getirdi.

Ağrı'nın kötü kaderine "dur" diyeceklerini belirten Sayan, "Cumhurbaşkanımız İstanbul'da belediye başkanı olurken su yoktu ya, her tarafta çöp vardı ya... Cumhurbaşkanımız o şehri yıldız şehir yaptı ya... Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı'nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım." ifadesini kullandı.

Herkese adaletli davranacağını, hata yapması halinde uyarılmak istediğini dile getiren Sayan, yarın Vali Süleyman Elban'dan görevi devralacağını bildirdi.

Sayan, "Cuma günü belediyenin kapılarını söküyoruz. Güvenlik nedeniyle oraya konulan x-ray cihazlarını da kaldırıyorum. Beni öldürecekse halkım öldürsün. Namertler öldürmesin. Onun için hep birlikte bu işi başaracağız. Bir devrim yapacağız. Zaten turuncu bir devrim yaptık. Haritada o rengi turuncuya çevirdik. Bunu mutlaka bir yere yazın, turuncu devrim şahlanacak."

AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan ise seçimlerin Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sayan ile Ağrı'nın kalkınacağını, hak ettiği yere geleceğini söyleyen Gürcan, "Ağrı'da bu zafer Cumhurbaşkanımızın da gözünden kaçmadı. İnanıyorum ki bundan sonra Ağrı'nın Ankara'daki yeri başka olacak. AK Parti'nin hizmet kervanına katılan Ağrı bundan sonraki hizmetlerde çok daha büyük pay alacak. İnanıyorum ki Savcı başkan da bu çalışmaların lideri olacak. Ağrı'yı hak etmediği noktalardan çok iyi noktalara getirecek."

AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın da Sayan ile belediye meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Program, Sayan'ın belediye meclis üyelerine mazbatasını verip il genel genel meclis üyelerini tanıtmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA