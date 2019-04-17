Savcı Sayan: "Bolu Tarafında Canı Çorba Çeken Belediye Başkanı Arkadaşlar Ağrı'ya Gelsinler"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çalışmak için ülkelerinden Türkiye'ye gelen göçmenler için çadır kurdurdu. Çadırda, günlerdir aç olan göçmenlere çorba ve ekmek ikram edildi.

Ağrı otogarı bahçesine çadır kurduran Başkan Sayan, sayıları bine yaklaşan göçmenlere düzenli bir şekilde sıcak çorba ve ekmek ikram edilmesi talimatını verdi. Göçmenlere çorba dağıtan ve aynı sofrada çorba içen Sayan, çadırın sürekli kurulu olacağını belirtti.

Savcı Sayan göçmenlerin günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini istediğini belirterek "Bugün burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı otogarında kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk, bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat bir şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız. Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz, Allah kimseyi vatanından, toprağından etmesin. Ama bugün bunlar mecburi bir şekilde buraya gelmiş olabilirler. Bizim görevimiz onları dışlamak, onları ekmeksiz bırakmak değil. Bizim görevimiz Ağrı halkıyla birlikte onları doyurmak, onları misafir etmek. Ben Ağrı halkına da teşekkür ediyorum, buradaki mülteci kardeşlerimizi kucaklamışlar, herkes elinden gelen desteği yapıyor. Biz de belediye olarak çadırımızı kurduk. Çorbamız sıcak bir şekilde kaynıyor. Buradaki kardeşlerimize ikram ediliyor. Ben de bugün onlarla birlikte çorba içip aynı ekmeği böldük. Bölmeye çalıştığımız ekmek Ağrı halkının ekmeğidir. Allah'ın verdiği bir ekmektir. Belki bazıları rahatsız olabilir niye ekmeğinizi bölüyorsunuz niye bölüşüyorsunuz. Ama biz Ağrılılar ailemizden, inancımızdan, vicdanımızdan almış olduğumuz edep gereği ekmeğimizi kardeşlerimizle bölüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Savcı Sayan "Ekmeğe ihtiyacı olan belediye başkanı arkadaşlar varsa ya da canı çorba çeken Bolu tarafında belediye başkanı arkadaşlar varsa buyursun gelsinler onlara da yetecek çorbamız var. Biz onlara da gereken çorbayı ikram ederiz. Ağrı halkı Bolu Belediye Başkanına güzel bir çorba ikram eder, o da buradan aldığı tat ile Bolu'daki mülteci kardeşlerimizi mağdur etmez. Biz ensarız bunlar muhacirdir, terbiyemiz budur, görgümüz, inancımız budur. Müslümanlığın gereği budur bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA