Savcı Sayan: "Bölgeyi MHP ile korkutup HDP'ye mecbur bırakıyorlar"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan insanların MHP ile korkutulup HDP'ye mecbur bırakıldığını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan insanların MHP ile korkutulup HDP'ye mecbur bırakıldığını söyledi.

Önceki gün sosyal medya hesabından Kürtlerle ilgili problemlerin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çözülebileceğini dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün yaptığı paylaşımda ise bölge insanının Milliyetçi Hareket Partisi ile korkutulup Halkların Demokratik Partisi'ne mecbur bırakıldığını belirtti. Millet İttifakı'nın elindeki argümanların çürütülebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölgede bulunan kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelmesine bağlayan Başkan Sayan, devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"MHP, bölgedeki kanaat önderi, sivil toplum teşkilatları, mele ve seyid'lerle bir araya gelirse, millet ittifakının elindeki argümanların nasıl bir bir çürütüldüğünü birlikte göreceğiz. Bütün korkuları MHP ile bölgenin kucaklaşması. Bölgeyi MHP ile korkutup HDP'ye mecbur bırakıyorlar."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı