Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
17.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:36
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA