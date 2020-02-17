Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2)
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Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

17.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:36
Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan T.G., M.Ç. ve İ.H.G., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


Kaynak: DHA
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