Savcı, Tartıştığı Üniversiteli Nişanlısına Ulaşamayınca Sabaha Karşı Polislerle Yurdu Bastı
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Savcı, Tartıştığı Üniversiteli Nişanlısına Ulaşamayınca Sabaha Karşı Polislerle Yurdu Bastı

Samsun'da cumhuriyet savcısı, tartıştığı üniversiteli nişanlısına telefondan ulaşamayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurdu bastı.

Savcı, Tartıştığı Üniversiteli Nişanlısına Ulaşamayınca Sabaha Karşı Polislerle Yurdu Bastı

Samsun'da, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı.

TARTIŞTIKLARI İÇİN TELEFONUNU AÇMADI

Olay, geçen 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Tartırmanın ardından genç kız, savcının telefonlarına cevap vermedi.

SABAHA KARŞI POLİSLERLE YURDU BASTI

Bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti, iddiaya göre "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi.

NİŞANLISIYLA GÖRÜŞEMEDEN YURTTAN AYRILDI

Aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

"BEN GİDİYORUM HOŞÇAKAL" MESAJI ATINCA ENDİŞELENMİŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen 'Ben gidiyorum hoşçakal' gibi mesaj üzerine endişelenip yurtta gittiğini ifade etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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YORUMLAR (66)

  • ARDESENLİ CUNEYT:
    Ulan kari kiz durumuna gecenin bi vakti polisi de emre tabi tutup yurt basiyosa Bunjn hesabi icin ADALETLI SAVCILARIMIZI GÖRELIM
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  • ADALET:
    Yüce Türk devletinin Yüce makamlari hakkindaki bu iddialara göre soruşturma acıp eger iddialar dogruysa cezasini kesmelii
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  • OSMANLI TORUNU:
    Hz. Ömer ADALETİ aranıyor görenler varmı acaba,bütün yetkileri aynı noktada toplarsanız kimseyi suçlamayın ve en önemlisi kanunlar aynı ama uygulayıcılar farklı en büyük sorun bu birde sayın olmuş ama ....... olamamışlar vesselam.
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