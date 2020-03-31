Savcı Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı
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Cumhuriyet Savcısı, İstanbul, Kiraz, Güncel

Savcı Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılında Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlenmezken Kiraz, sınırlı sayıda kişinin katıldığı bir programla anıldı.

31.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:22
Savcı Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. yılında Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlenmezken Kiraz, sınırlı sayıda kişinin katıldığı bir programla anıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anmak için her yıl 31 Mart günü İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören, 5. yıl dönümüne denk gelen bugün düzenlenemedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tören yerine anma programı gerçekleştirdi. Program kapsamında Mehmet Selim Kiraz'ın makam odası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ile birlikte sınırlı sayıda meslektaşı tarafından ziyaret edildi.

Kiraz'ın çalışma masasına karanfil bırakan ve dualar eden meslektaşları daha sonra şehidin Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Savcı ve hakimlerin hazır olduğu Kiraz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Kiraz'ın şehit edilişine ilişkin davanın 5. yılında karar açıklanmıştı

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 11 Temmuz 2019'da karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, bu sanıkların ayrıca diğer suçlardan 42'şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 tutuklu sanığa 11 yıl 3'er ay, tutuksuz bir sanığa ise 6 yıl hapis cezası veren heyet, haklarında kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan 9 firari sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme heyeti 3 Eylül 2019'da açıkladığı gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları, pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi uygulanmadığını kaydetmişti.

Terörist Şafak Yayla'nın Cengiz Özel'in evinde kaldığı bilgisi

Kararda, sanık Mithat Öztürk'ün kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının yurt dışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağladığı anlatılarak, Öztürk'ün, yurt dışından eylem talimatını getiren Berna Yılmaz'ı usulsüz biçimde muhasebesini tuttuğu iş yerinde sigortalı olarak gösterdiği, eylem gerçekleştikten hemen sonra Berna Yılmaz'ı sigortalı gösterme işlemine son verdiği aktarılmıştı.

Sanık Cengiz Özel'in evinin güvenli kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, terörist Şafak Yayla'nın bu evde kaldığı, örgüt içerisinde Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinin öncesinde evin güvenli olması ve olay öncesinde kullanılacağı gerekçesiyle gidilmemesi yönünde talimat verildiği belirtilmişti.

Gerekçeli kararda, sanık Deniz Özel'e yönelik ağabeyi Cengiz Özel'in tanıdığı ve kendisinin de fotoğraflardan teşhis ettiği örgüt mensubu kişilerin kıyafet- yemek gibi ihtiyaçlarını giderdiklerine ilişkin beyanları olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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