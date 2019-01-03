Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti

Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.

Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başladı. Ajans, savcının 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile 5 şüpheli için talep ettiğini yazdı.

Kaynak: DHA
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