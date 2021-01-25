Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı
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Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı

25.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:07
Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı

ANTALYA'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç'u (30) darp ettiği öne sürülen L.Y.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp oğlu Ziya Y.'nin de ev hapsi kararına Cumhuriyet Savcısı itiraz etti.

ANTALYA'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç'u (30) darp ettiği öne sürülen L.Y.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp oğlu Ziya Y.'nin de ev hapsi kararına Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Savcının yaptığı itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ziya Y.'nin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan Ziya Y., cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki patlamada ağır yaralandı. GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı. Koç, geçen salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Ziya Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba- oğul, iddiaya göre Gazi Gökhan Koç'u darbetti, gözlüğünü kırdı. Koç, baba- oğlun kendisinin üstüne yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek, şikayetçi oldu.

BABA-OĞUL GÖZALTINDA

Güneydoğu gazisi Gökhan Koç'un Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ve oğlu Ziya Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadesi alındıktan sonra geçen cumartesi sabahı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralama' suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ziya Y.'ye ev hapsi verildi. Babası L.Y. ise haftada bir gün polis merkezine gidip imza atma şartıyla serbest bırakıldı.SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDICumhuriyet Savcısı, karara itiraz ederek şüphelilerin tutuklanmasını istedi. İtirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ziya Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Ziya Y. tutuklandı.

Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı
Savcı itiraz etti, gaziyi darp edenlerden biri tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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