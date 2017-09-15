Savcı 'Eşin Seninle İlişkiye Girerken Midesi Bulanıyormuş' Sözünü Haksız Tahrik Saydı

İzmir'in Buca ilçesinde, kocası ile ilişki yaşadığını ileri sürdüğü kadını boğazını keserek öldüren, 'canavarca hisle ağırlaştırılmış müebbet' hapis istemiyle yargılanan Anıl T.'nin yargılanmasına devam edildi. Savcı, maktulün sanığa, 'Eşin seninle ilişkiye girerken midesi bulanıyormuş' gibi sözler söylediği, maktul ile sanığın eşi arasında olan olayın üzerinde oluşturduğu haksız tahrik nedeniyle sanığın olayı gerçekleştirdiği, olayın canavarca hisle olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, sanığın haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırmasını talep etti.



Buca ilçesi Koop. Mahallesi'nde 2016 Mayıs ayında meydana gelen olayda 31 yaşındaki Anıl T., kocasıyla ilişki yaşamakla suçladığı komşusu 33 yaşındaki Memnune C.'yi, evinde 15 yaşındaki kızı A.C.'nin gözleri önünde boğazını keserek öldürdü. Annesini kanlar içerisinde gören A.C. çığlık atarak yardım isterken, katil zanlısı Anıl T. polis tarafından yakalandı. Anıl T. polisteki ilk ifadesinde, "Memnune C. kocamla bir kere kaçtı. Kendisine bir kere şans verdim. Uyarıma rağmen görüşmeye devam edince onu öldürdüm" diyerek suçunu kabul etmişti. Olayı soruşturan savcı, Anıl T. hakkında 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.



Akıl salığı yerindeymiş



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 8. celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Anıl T., sanık avukatı Muhsin Şenocak, müşteki Bahadır Ceylan, müşteki avukatı Sanem Aytekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Mahkeme Başkanı Yıldıray Çakıcı, Manisa Ruh ve Hastalıkları Hastanesinden gelen raporda sanık Anıl T.'nin bir akıl hastalığının bulunmadığını, cezai ehliyetinin olduğunu okudu. Sanık Anıl T. gelen rapora bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Sanık avukatı Muhsin Şenocak, gelen raporu kabul etmediklerini belirterek Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınmasını talep etti.



Savcı haksız tahrik indirimi istedi



Duruşma savcısı İlhami Başkurt esas hakkında verdiği mütalaasında, sanık ile maktulün olay tarihinden 5 yıl öncesinden arkadaş oldukları, maktulün eşi ile sıkıntıları olduğu için zaman zaman çocuğunu da alıp sanığın evinde kaldığı belirtildi. Maktul ile sanığın eşi Yekta T.'nin arasında olay tarihinden 1,5 yıl öncesinde duygusal ilişkinin başladığı, olaydan birkaç ay önce maktulün sanığın evine yakın bir eve taşındığı, 25 Nisan 2016 tarihinde sanık, maktul ile eşi Yekta T.'nin mesajlaşmasını görünce aralarındaki ilişkiyi öğrendiği ve sanık ile maktulün tartıştıkları ifade edildi. Bu olaydan sonra Yekta T.'nin evi terk ederek maktulün evine yerleştiği, olay gününden bir gün önce sanık ile maktulün adliyede karşılaştıkları ve sanığın maktule çocukları olduğunu, eşini eve göndermesini istediğini söylediği belirtildi. Olay günü sanık Anıl T.'nin maktulün evine konuşmak için gittiği, evde maktulün kızı varken balkonda 20 dakika kadar konuşup kahve içtikleri, bir süre sonra konuşmanın tartışmaya döndüğü, sanığın ifadesine göre maktul sanığa, 'Sen kokuyorsun, sen cücesin, biz birbirimize yakışıyoruz, eşin seninle ilişkiye girerken midesi bulanıyormuş' gibi sözler söylediği, bunun üzerine sanık üzerindeki bıçakla maktulü boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Savcı, sanık hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, olay tarihinde sanık ile maktulün bir süre sohbet etmesi, olayların maktulün sanığa sarf ettiği sözlerden sonra başladığı, ayrıca sanığın maktulün eşi ile aralarında olan zina olayının üzerinde oluşturduğu haksız tahrik nedeniyle olayı gerçekleştirdiği, olayı kızgınlıkla gerçekleştirmiş olmasının da canavarca hisle olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, sanığın haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırmasını talep etti.



Karar gelecek duruşmaya kaldı



Sanık Anıl T., esas hakkında verilen mütalaaya, önceki savunmalarını tekrarladığını, bıçağı yanında getirmediğini, bıçağı evdeki masanın üzerinden aldığını, o anki kızgınlıkla bıçakladığını söyledi. Sanık avukatı, esas hakkındaki savunmaları için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının Adli Tıp Kurumu Başkanlığından alınması istediği rapor talebini reddederken, sanığın tutukluluk halinin devamını, sanık avukatının esas hakkındaki savunması için süre verilmesine karar verip karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR