Savcı Çelik'ten, Ağrı Valisi Varol'a veda ziyareti Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimde yaralanarak gazi olan Cumhuriyet Savcısı Güven Çelik, Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimde yaralanarak gazi olan Cumhuriyet Savcısı Güven Çelik, Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Ağrı Adliyesi'nde 2 yıl görev yapan ve kısa süre önce Osmaniye'ye tayini çıkan 15 Temmuz gazisi Savcı Çelik, Vali Varol'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Varol, hem gazi hem de şehit yakını olan Çelik'e yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaynak: AA