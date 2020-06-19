SAVCI BOŞ EVE GİRME İZNİ VERDİ, İKİ GÜVERCİNDEN BİRİ KURTARILDI
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SAVCI BOŞ EVE GİRME İZNİ VERDİ, İKİ GÜVERCİNDEN BİRİ KURTARILDI

AVCILAR'da 6 yıldan bu yana boş duran apartman dairesine havalandırma boşluğundan girdiği sanılan iki güvercinden biri, savcıdan alınan izinle girilen evde, itfaiye tarafından kurtarıldı.

SAVCI BOŞ EVE GİRME İZNİ VERDİ, İKİ GÜVERCİNDEN BİRİ KURTARILDI
19.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:44

AVCILAR'da 6 yıldan bu yana boş duran apartman dairesine havalandırma boşluğundan girdiği sanılan iki güvercinden biri, savcıdan alınan izinle girilen evde, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturan Halil Kara, uzun süreden bu yana karşı binada banka tarafından el konulan ve hukuki işlemleri devam ettiği öne sürülen 3'üncü kattaki boş daire içerisinde çaresizce uçup duran, bir türlü çıkacak yer bulamayan güvercini farketti.  Kara, bu kuşun kurtarılabilmesi için polis ve itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekibi ile itfaiye eve girilebilmesi için ev sahibine ulaşıp izin alınması gerektiğini belirtti. Halil Kara ve kızı bir güvercini çırpınırken gördüklerini, kurtarılması gerektiğini yineledi. Görevliler de bunu istediklerini ancak, mülkiyet kanunu uyarınca izin alınmadan bunun yapılamayacağını söyledi. Polisler, bunun üzerine amirlerini ve nöbetçi savcıyı arayarak durumu iletti. Savcının izin vermesi üzerine itfaiyenin sepetli merdivenli aracı ile 3'üncü kat penceresine ulaşan itfaiye eri pencereyi açarak içeri girdi ve elinde iki güvercinle  döndü. Güvercinlerle inen itfaiye erinin elindeki aç ve susuz güvercini alan Halil Kara'nın kızı, "Onu biz beslemek istiyoruzö dedi. İtfaiye erinin elindeki diğer güvercinin ölü olduğunu öğrenen çevredekiler üzüldü. Aynı binada oturan kuşların kurtarılması için çabalayan Sercan Küçük, "Benim çocukluğum bu binada geçti. Bu ev bildim bileli boş. Karşı binadakiler içeride güvercini görünce polis ve itfaiyeye haber vermişö dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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