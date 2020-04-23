Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, marşlar eşliğinde ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, marşlar eşliğinde ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için program hazırladı. Etkinlik kapsamında Savaştepe cadde ve sokaklarında şarkı ve marşlar eşliğine dolaşan ekipler çocuklara bayrak hediye etti. Çocuklar, polislerin kendileri için yaptığı program nedeniyle son derece mutlu oldu.

- Savaştepebalıkesir

Kaynak: DHA