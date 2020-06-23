Savaştepe'de dolu zararını tespit çalışması başlatıldı
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Savaştepe'de dolu zararını tespit çalışması başlatıldı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen dolu yağışının ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Savaştepe'de dolu zararını tespit çalışması başlatıldı
23.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:12
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen dolu yağışının ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Geçen pazar günü meydana gelen sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Savaştepe'de tarım arazilerine büyük zarar gördü. Dolu yağışının ardından tarım arazilerinde oluşan zararın tespit edilmesi için Savaştepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Tarım arazilerini tek tek dolaşan yetkililer, tarım arazilerinde meydana gelen zararı yerinde inceledi.

'MİLLETVEKİLİ AKIN DA BÖLGEDE'CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Savaştepe, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerini ziyaret ederek tarım arazileri gezen Akın, "Siyaset gütmeden, iktidar ve muhalefet olarak çiftçilerimizin zararını gidermeliyiz" dedi.

Savaştepe CHP İlçe Başkanı Umut Dinç ile birlikte Savaştepe Ziraat Odası Başkanı Zeki Topçuoğlu'nu da ziyaret eden Akın, "Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe ve İvrindi'de tarım arazilerinde yüzde 70'e varan bir zarar var. Bu bölgelerin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bir damın çatısında dolu yağışının ardından oluşan delikler, dolunun ne denli etkili olduğunun en büyük göstergesi. Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe ve İvrindi de çiftçimizin çok büyük zararı var. Ankara'ya döner dönmez Meclis'te bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Kesinlikle siyaset gütmeden iktidar ve muhalefet çiftçi için birlikte çalışmalı" dedi.


- Savaştepebalıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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