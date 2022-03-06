Savaştan Türkiye'ye kaçış: "Canımızı kurtardığımıza sevinemedik"

Tekstil işiyle uğraşan 31 yaşındaki Mehmet Belli, 13 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e taşındı. Burada 25 yaşındaki Jemala ile evlenen Belli'nin geçtiğimiz yıl bebeği dünyaya geldi. Eşi, 1 yaşındaki bebeği Kadir Aras ve kedisiyle mutlu bir hayat süren Mehmet Belli, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından 4 gün sonra evini ve eşyalarını bırakarak Türkiye'ye hareket etti. Kendi otomobiliyle önce Romanya'ya geçen Belli ailesi, 5 buçuk gün süren yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı.

Kısa bir süre de olsa yaşadıklarının etkisinden hala çıkamadığını belirten Belli, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Yoğun bombardıman altında, yaklaşık 4 gün boyunca çaresiz bir şekilde sığınaklarda kaldıklarını belirten Belli, "Benim oğlumun doğum günü 22 Şubat'tı ve aile fertlerimin hemen hemen hepsi ordaydı. Çok zor ve kötü zamanlar geçirdik. İnsanlar panik havasındaydı ve yağmalar başlamıştı. Her 2 saatte bir siren sesi çalıyordu. Bir siren sesi çalarsa hazır olun, iki ve üçüncü siren sesinde sığınaklara inin çünkü ağır bombardıman demekti. Ajanslara düşen binanın uçakla vurulma anında bizim evimiz oraya 3 kilometre uzaklıktaydı. İnanılmaz bir ses, gürültü vardı ve ben hayatım boyunca öyle bir ses duymadım. Bombalar düşüyordu, karşı evimize ateşler edildi. Kiev tamamen kuşatma altında. Umut her zaman vardır, inşallah umut ettiğimiz gibi yakın zamanda ateşkes olur" diye konuştu.

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