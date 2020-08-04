Savaştan kaçtı üniversitede fakülte birincisi oldu, ödüller kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savaştan kaçtı üniversitede fakülte birincisi oldu, ödüller kazandı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki Alan Bakr, örnek bir başarıya imza attı.

Savaştan kaçtı üniversitede fakülte birincisi oldu, ödüller kazandı
04.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:12

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki Alan Bakr, örnek bir başarıya imza attı. Savaşın ve şiddetin kol gezdiği ülkesinde bütün imkansızlıklara rağmen eğitimden kopmayan Bakr, okuduğu fakültenin birincisi olma başarısını gösterirken, çektiği kısa filmlerle de ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Alan Bakr, yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için pes etmedi. Uzun süre kamplarda kaldı, çöp topladı, inşaatlarda, kanalizasyonlarda çalıştı. Önce denklik sınavına girerek lise eğitimini tamamladı. Daha sonra Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) giren Alan Bakr, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi'nde kazandığı Radyo Televizyon ve Sinema bölüm birincisi olarak bitirirken, yaptığı kısa filmlerle de ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu.

Hayali, ülkesinde yaşananları film yapmak

Yaklaşık 7 yıl önce ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını anlatan Alan Bakr, "Suriye'nin Afrin şehrinde yaşıyorduk. Henüz liseyi bitirmemiştim. Çaresiz iç savaştan ailemle kaçmak zorunda kaldık. Ben eğitimimi tamamlamak istiyordum ama bu o kadar kolay olmadı. Uzun bir süre Türkiye'deki sığınmacılarla kaldık. Bu süre içerisinde inşaat, kanalizasyon, garsonluk gibi bir çok işlerde çalıştım. Sonra bir ağabeyin yardımıyla önce denklik sınavına girdim liseyi bitirdim. Sonra ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) sınavına girdim. Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesinin kazanınca çok sevindim. Sevincimden ağladım çünkü babam Suriye televizyonunda senarist ve yönetendi. Ağabeyim tiyatrocu, ablam ise ses sanatçısıydı. Ben de sanatçı bir aileden geldiğim için yönetmen olmak istiyordum. Hem çalıştım hem de okudum ve nihayetinde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünün fakülte birincisi olarak bitirdiğimi öğrendim. Bu süre içerisinde de kısa film çalışmalarım oldu. Türkiye'de ve Avrupa'da yarışmalarda bu filmlerim birçok ödülün sahibi oldu. Bu da beni ayrı bir mutlu etti. Bundan sonraki amacım ise ülkemde yaşananların anlatıldığı bir film yapmak. Sinemanın ve Kitle İletişim Araçlarının gücünün biliyorum. Bu nedenle belki ülkemiz insanlarının yaşadıklarını dünyaya daha iyi anlatabilirim" dedi.

Başarılarıyla hocalarının gururu oldu

Hem çalışkan hem de yetenekli bir öğrenciye sahip oldukları için mutlu olduklarını anlatan Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, "Öğrencimizin dersine ben de girdim. Alan Bakr, Suriye'den ülkemize gelen ve şuan vatandaşımız olan bir öğrencimiz. En önemli özelliği İletişin Fakültesi mezunu olarak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamayla alakalı üstün bir yeteneğe sahip olduğunu gördük. Hem çalışkan hem de yetenekli bir öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bizi de gururlandıracak çalışmalarla adından söz ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mesut Coşkun ise "Öğrencimizin yaptığı en iyi şey pes etmedi, sabretti ve bu da ona hem eğitimde hem de pratik olarak yaptığı çalışmalarda başarı kazandırdı. Ulusal ve uluslararası alanda 'Emel' adlı kısa filmiyle dört tane ödül kazandırdı. Bunun yanı sıra bir çok çalışması yarışmalarda finalist oldu. Örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Magazin
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Müge Anlı Gonca Vuslateri
Spor Mehmet Topal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Savaştan kaçtı üniversitede fakülte birincisi oldu, ödüller kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:39:25. #1.14#
title