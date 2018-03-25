Savaştan Kaçıp Türkiye'de Yuva Kurdular

CEM GENCO - Suriye'de savaş uçaklarının bombalı saldırısı sonucunda gözlerini kaybeden ve yürümekte sorun yaşayan 28 yaşındaki Faysal Halef, 2 yıl önce tedavi için geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Humus'tan komşusu olan Fatma Cuhada ile hayırseverlerin desteğiyle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Humus kentinde 2015 yılında rejime ait savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu Halef ve 7 aile ferdi yaralandı. Şarapnel parçaları başına ve gözüne isabet eden Faysal Halef, 2 gözünü de kaybetti. Suriye'de tedavi imkanı bulamayan Halef, 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı.

Hatay'da 5 ameliyat geçiren ve yürüme güçlüğü de çeken Suriyeli genç, Reyhanlı'da hayırseverler tarafından açılan fizik tedavi merkezinde tedavisini sürdürüyor.

Kardeşleri ve babası Suriye'de kalan Faysal Halef annesiyle Reyhanlı'da yaşarken, Humus kentinden komşusu 28 yaşındaki Fatma Cuhada ile evlenmek istedi.

Bir süre telefonda konuşan gençler, ailelerin de desteğiyle evlenmeye karar verdi. Karar üzerine Suriye'den çıkış yapan Cuhada, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Halef tarafından çiçekle karşılandı.

Düğününü hayırseverler yaptı

Hayırseverlerin desteğiyle evleri kurulan çift, ailelerin ve çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Faysal Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mutluluğu bulmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Yaşadığı kötü günleri geride bırakmaya çalıştığını aktaran Halef, gözü görmese de yürüme güçlüğünün tedavisi için mücadele verdiğini ifade etti.

Bu süreçte evlenebileceğini hayal bile edemediğini aktaran Faysal Halef, şöyle devam etti:

"Sağlığım yerindeyken birini seviyordum, ben böyle olduktan sonra beni bırakıp gitti, ben de karanlık dünyamla baş başa kaldım. Uzun süre kimseyle konuşmadım. Gözlerim görmediği için benimle evlenmek istemiyorlardı. Humus'ta komşumuzun kızı benim durumumu görmüş ve benimle evlenmek istemiş, o an dünyalar benim oldu."

Fatma Cuhada ile uzun süre telefonla görüştüklerini ve hayırseverlerin desteğiyle evlenebildiklerini kaydeden Halef, "Suriye'den gelmesi için gün saydım. Sınır kapısında karşılaşınca, onu görmesem de çiçek verdim. Sesindeki heyecanı ve mutluluğu hissettim. Yanımda olduğu ve benimle bir ömür geçirmek adına evlendiği için kendisine çok teşekkür ederim. Mutluluğumuza katkısı olan herkese sonsuz minnettarız." dedi.

"Onunla evlendiğim için çok mutluyum"

Fatma Cuhada da Faysal Halef ile dünyaevine girdiği için mutlu olduğunu belirtti.

İlk olarak Faysal'ın fotoğrafını gördüğünde çok etkilendiğini anlatan Cuhada, "Aynı mahallede oturuyorduk. Saldırı zamanı her yer mahşer yerine dönmüştü. Ben onu uzun süre görmedim. Yaklaşık 2 yıldır da kendisinden haber alamıyordum. Ben ailemle yaşadıkları köye alışveriş yapmaya gitmiştim. Orada durumu öğrendim ve fotoğrafını gördüm, o an kalbimde bir şeyler olduğunu hissettim." diye konuştu.

Faysal Halef'in Türkiye'ye tedavi olmak için geldiğini öğrendiğini ifade eden Fatma Cuhada, "İlk aradığımda çok şaşırdı ve anlamaya çalıştı. Bu görüşmeler uzun süre sürdü ve ailelerin de onayıyla evlenmeye karar verdik. Reyhanlı'ya geldik, nikahımız kıyıldı. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Faysal'ın gözü olmak bana gurur verir. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.