Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü

Bursa'da ailesi ile yaşayan 11 yaşındaki Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü düzenlendi.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü
26.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:37

Bursa'da ailesi ile yaşayan 11 yaşındaki Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü düzenlendi.

Beş yıl önce Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Telafer kazasında IŞİD terörüne maruz kalarak evleri, işyerleri yağmalanan ve topraklarına el konulan yüzlerce Türkmen aile doğdukları şehirleri terk ederek, çileli yolculuklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. 2015 yılından itibaren çeşitli illere yerleşen Türkmenlerden 200'den fazla aile, yaklaşık 2 bin kişi ile Bursa'da hayatlarını sürdürüyor. Telafer Türkmenleri, dayanışmalarını güçlendirmek için Bursa Irak Türkmenleri Derneğini de kurdular.

Ailelere iftar kolileri de ulaştıran ve isimlerini açıklamayan, Bursa eski Sağlık Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin H. Serdar öncülüğünde çalışmalarını sürdüren hayırseverler bayramda çocukları da sevindirmeyi düşünerek farklı bir faaliyete imza attı. 54 fakir ailede 103 yetim ve yoksul çocuğa formlar dağıtarak 'Bayram sabahı kahvaltıda ne yemeyi hayal edersiniz' sorusunun yazıldığı formlar dağıtıldı. Formlarda 11 yaşında Süleyman isimli Türkmen çocuğun yazdıktan sonra silinen notunda "yarın benim doğum günüm. Lütfen bana yaşgünü pastası gönderir misiniz' yazıldığını gören yardım severler sürpriz bir doğum günü yaparak Süleyman ve ailesini sevindirdi.

54 ihtiyaç sahibi aile belirlendi

Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin H. Serdar, "Arkadaşlarımız arasında 'Bu defa çocukları sevindirelim, bayram sofralarını neşelendirelim' diye bir fikir gelişti. Karar verildi. Dernek Başkanı İsam Abdülkadir ile görüşüldü ve içlerinden 54 fakir aile belirlendi. 'Çocuklar hayal ederler, büyükler gerçekleştirirler' adını verdiğimiz proje kapsamında 103 yetim ve yoksul çocuğa formlar dağıtarak 'Bayram sabahı kahvaltıda ne yemeyi hayal edersiniz' diye sorduk. Çocuklar da hayallerini yazdılar. Burnumuz sızlayarak arzularını okuduk. Kimi arkadaşlarımız gözyaşlarını tutamadılar. Çocuklar kaymaktan bala, muzdan cevize, pastırmadan süte, zeytinden sucuğa, sosisten kaşar peynirine, fındık ezmesinden tahine, börekten tiramisuya kadar yüz çeşit gıda maddesi işaretlediler. Bütçemizi oluşturduk hepsini tedarik edip, Türkmen kardeşlerimizle dernekte her çocuğa ayrı ayrı paketler yaptık. Kitaplar da gıdadır düşüncesiyle paketlere Ömer Seyfettin ve Dünya Klasikleri kitapları yerleştirdik. Bu arada koşuşturmamızı gören bir dostum bayram kolonyasız ve çikolatasız olmaz diyerek her çocuğa çikolata, her aileye kolonya hediye etti. Arı yetiştiricisi bir dostum da bal gönderdi. Hayırseverlerin selamlarını ilettik ve arife akşamı hepsini adreslere ulaştırdık. Allah, hayırsever dostlarımızın sayısını arttırsın, onlardan razı olsun" dedi.

"Yazdığı notu silmiş"

"Çocukların hayallerini yazdıkları formlar okunurken bir arkadaşımız yazıldıktan sonra silinen bir not fark etti" diyen Serdar, "Silinen yazıyı dikkatle okununca; 'Yarın benim doğum günüm. Lütfen bana yaş günü pastası gönderir misiniz?' diye yazıldığı anlaşıldı. Süleyman 11 yaşındaydı, ne kadar da zarif yazmıştı. 'Keşke silmeseymiş' dedik arkadaşlarla. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması vardı ama böylesi bir durumda hem ceza yazılmaz hem de bu inceliği gören polis arkadaş da nasıl olsa bize eşlik eder diye düşündük. Yaş pastasını alıp çocuğun babasını aradık. Süleyman olandan bitenden habersizdi. Odaya geçtik, pastayı hazırladık, mumları yaktık. Müziği açtık. Süleyman'ı odaya çağırdık. Şaşkınlık ve mutluluk içerisinde sevincini teşekkür ederek dile getirdi. Süleyman, küçük kardeşi Muhammed ve ablası Sidra ile mumları üfleyerek söndürdüler. Baba Beser ve dede Yunus'un da mutluluğu yüzlerinden okunuyordu" ifadelerini kullandı.

"İyiliklerin yaygınlaşmasını diliyoruz"

Hayırsever arkadaşları adına yaş pasta alarak Süleyman Muhammed Yunus'a doğum günü kutlamasını gerçekleştiren Dr. Hüseyin H. Serdar, "Çocukların yüreklerine dokunmak, yüzlerini güldürmek büyük bir mutluluk. Bayram sevinci içerisinde gerçekleşen bu kutlama çocuğunuzun hatıralarında yer edinecektir. Bu tür iyiliklerin yaygınlaşmasını diliyoruz. Yardımsever isimsiz dostlarıma ve dernek başkanı İsam Abdülkadir bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan kumanyası ile 'Çocuklar Hayal Eder, Büyükler Gerçekleştirir' projesini değerlendiren Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin H. Serdar, "Ülkemizde yardımların dağıtımıyla ilgili bir güven sorunu var. Hayırseverler bağışların yerine ulaşmadığı, siyasete alet edildiği şeklinde düşüncesiyle yardım ve bağışları kurumlar aracılığı ile değil, bizim yaptığımız gibi doğrudan ihtiyaç sahiplerine veriyorlar" diye konuştu.

Irak Türkmenleri Dernek Başkanı İsam Abdülkadir de, "Yapılan yardımlar zaruret içerisindeki kardeşlerimize güç kuvvet veriyor. Korona virüs sebebiyle çalışamayan çok sayıda insanımız zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Doktor Hüseyin H. Serdar bey 5 yıl öncesinden, geldiğimiz ilk günden beri daima yanımızda olmuştur. Hastalarımızla uğraşmış, tedavi etmiş ilaç bulmuştur. Yine yardımlarıyla daima yanımızda olan başka dostlarımızda var. Allah hepsinden razı olsun. 'Çocuklar hayal eder, büyükler gerçekleştirir' projesi farklı bir çalışma oldu. Türkmen aileler ve çocuklarımız çok sevindiler, öyle mutlu oldular ki tarif edemem. Bursalılar çok özel insanlar. Çok yardımseverler. Hele Süleyman uşağımız için yapılan yaş günü kutlaması aileyi de bizleri de bahtiyar etti. Bu günleri hiç unutmayacağım, hayırla, şükranla yad edeceğiz Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Gülçin Ergül Hande Ataizi Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 14:37:54. #1.15#
title