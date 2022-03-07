Son dakika: Savaştan kaçan Ukraynalılar ülkelerine dönmeyi umut ediyor

Rusya'nın savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri terk ederek Türkiye'ye gelen Ukraynalılar, yeniden ülkelerine dönmeyi umut ediyor.

Annesi, 2 çocuğu ve köpeğiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Katarina Anthony, savaşın acı yüzünü gördü.

Kiev'den gelen Anthony, AA muhabirine, yaşadığı şehirde her yerden bomba seslerinin geldiğini söyledi.

İnsanların saldırılardan korunmak için evlerini terk ederek Türkiye ve diğer ülkelere gittiğini anlatan Anthony, "Birçok insan sığınaklarda savaştan korunmaya çalışıyor. Sığınaklarda su ve gıda ihtiyacı oluyor. Ukrayna'da mücadele devam ediyor. Umarım en kısa sürede evlerimize dönebiliriz. Umarım ülkemiz çocuklar, yaşlılar ve herkes için güvenli, yaşanabilir bir yer olabilir." dedi.

Anthony, Ukrayna'da kalanlara yardım kuruluşlarının destek olduğunu belirtti.

Kiev'e ailesinin yanına dönüyor

İzmir'de tatilde olduğu esnada savaşın başladığını anlatan Maryna Zhuravel de Ukrayna'daki ailesini çok merak ettiğini söyledi.

Ailesinin yanına döneceğini ifade eden Zhuravel, "Eşim, çocuklarım, ailem Kiev'de, çok merak ediyorum onları. Tatile gelmiştim İzmir'e, ülkeme dönmek istiyorum. 2 gündür ailemle konuşamıyorum." ifadelerini kullandı.