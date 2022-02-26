Savaştan kaçan Ukraynalı rahip: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

RUSYA'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da, başkent Kiev'den kaçan rahip Viacheslav Shegai (40), oğulları ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Çatışmalar başladığı gün hamile eşi ve 4 yaşındaki kızını da uçakla İzmir'e gönderen Shegai, " Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kilisede rahip olarak görev yapan Viacheslav Shegai, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte 10 gün önce ülkesinin Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle Slovakya ve Macaristan sınırının kesiştiği noktaya yakın bir yere taşındı. 24 Şubat'a bilet alan Shegai, Rusya'nın harekata başlamasıyla birlikte hamile eşi ile 4 yaşındaki kızı Emma'yı Macaristan üzerinden uçakla İzmir'e gönderdi. Rahip Shegai de oğulları Mark (6) ve Edward (8) ile kara yoluyla 3 gün önce yola çıkarak, bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Shegai, Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Ama yaşananları görünce hiçbir yerde artık kendimi güvende hissetmiyorum. Rusya liderinin aklını kaçırdığını düşünüyoruz" dedi.