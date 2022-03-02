Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde protesto edildi. Saldırının 3'üncü günü annesi ve çocuklarıyla Kiev'den otomobille Antalya'ya gelen Viktorya Biskopcuk, "Çocuklar, yaşlılar ölüyor. Askerlerimiz ülkeyi korumak için ölüyor. Lütfen buna son verelim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Kemer'de yaşayan Ukraynalılar, Belaruslular, Gürcistanlılar ve Litvanyalılar protesto etti. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca döviz taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna'nın ulusal marşını okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazıları gözyaşı döktü. Saldırının üçüncü günü Kiev'den ayrılmak zorunda kalıp Antalya'ya gelen Biskopcuk ailesi, protesto boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Yana Balta, başlattıkları yardım kampanyasına ilk bağışı yapan 5 kişinin Rus vatandaşı, 6'ncı kişinin de Ukraynalı olduğundan bahsetti. Kampanyaya destek veren 7'nci kişinin bir Türk kadın olduğunu anlatan Yana Balta, "Türk kadın öyle bir yardım etti ki verdiği parayı hemen Ukrayna'ya gönderdim. Benim kardeşim sabah 5 tane çelik yelek aldı. 5 can kurtarabilir. Onun için Kemer'i çok seviyorum" dedi.