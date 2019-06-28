Savaşta eşini kaybetti, sığındığı Mersin'de kızı kaçırıldı
SURİYE'deki iç savaşta eşini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Türkiye'yı sığınıp Mersin'e yerleşen Ola Abu Halaka (36), şu an 6 yaşında olan kızı Elfeda'nın 3 yıl önce kayınbiraderi tarafından kaçırılıp Şanlıurfa'ya götürüldüğünü öne sürdü.
SURİYE'deki iç savaşta eşini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Türkiye'yı sığınıp Mersin'e yerleşen Ola Abu Halaka (36), şu an 6 yaşında olan kızı Elfeda'nın 3 yıl önce kayınbiraderi tarafından kaçırılıp Şanlıurfa'ya götürüldüğünü öne sürdü. Gözü yaşlı anne, kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Suriye'nin Rakka kentinde yaşayan öğretmen Ola Abu Halaka, eşi Abdulfettah ve kızı Elfeda'nın hayatı, iç savaşla birlikte alt üst oldu. Abdulfettah Halaka, 11 Eylül 2013'te rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Ola Abu Halaka, acı olayın ardından Türkiye'ye sığınma kararı aldı. Kızı Elfeda, annesi ve kardeşleri ile birlikte Mersin'e gelen Ola Abu Halaka, görevliler tarafından merkez Mezitli ilçesindeki mülteci kampına yerleştirildi. Bir müddet sonra bir ortaokulda Suriyeli öğrenciler için rehberlik öğretmeni olarak göreve başlayan Halaka, yeni yaşamına alışmaya çalışırken, eşinin ailesi de Şanlıurfa'ya taşındı.
'KIZINI EN SON 5 MAYIS 2016'DA GÖRDÜ'
Zaman zaman Mersin'e gelip o dönem 3 yaşında olan Elfeda'yı annesinden teslim alan amca Cemil Alosman, yeğenini babaannesi ve diğer amcalarının görmesi için birçok kez Şanlıurfa'ya götürdü. En son 5 Mayıs 2016'da Elfeda'yı annesinden alan Cemil Alosman, 63 SAA 021 plakalı araç ile Mersin'den ayrıldı. Kızı geri getirilmeyince Ola Abu Halaka, kayınbiraderini aradı. Alosman, Ola Abu Halaka'ya Elfeda'nın bir daha Mersin'e dönmeyeceği yanıtını aldı. Olaka da polise gidip kayınbiraderi ve ailesinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şu anda 6 yaşında olan Elfeda'dan hala bir haber alınamadı. Eşinin acısını yaşarken son 3 yıldır da evlat hasreti çeken Ola Abu Halaka, Elfeda'nın bulunması için yetkililerden yardım istedi.
'BİR INI BULDUM, BÜYÜMÜŞ'
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ola Abu Halaka, "Bana, 'Kızın artık göndermeyeceğiz. İstersen polise, savcıya git. Artık senin kızın yok' dediler. Polise gittim, savcılığa gittim, her yere başvurdum. Kızımı bulamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Bütün annelerden ve devletten yardım istiyorum. Eşimden sonra kızımı da kaybettim. Kızım 6 yaşına geldi, okula gitmek zorunda. Ne yapacağımı bilmiyorum, çaresiz kaldım. En son 3 yıl önce gördüm. Durumunu bilmiyorum. Bir fotoğrafını buldum, büyümüş. Türkiye'de olduğundan eminim ama nerede yaşadığını bilmiyorum" dedi.
'BABASI YOK, ANNESİ DE Mİ OLMAYACAK?'
Okulda öğrencilerle birlikte vakit geçirirken üzüntüsünün daha da arttığını ifade eden Halaka, "Bütün kızlar anneleri ile geliyorlar. Onları görünce çok üzülüyorum. Kızımı okutmak istiyorum. Belki okula gitmiyor, anaokuluna dahi gitmedi belki. Onun için de üzülüyorum. Babası yok, annesi de mi olmayacak? Kızımı bulsam dertlerimi unutabilirim, hayatım düzgün bir hal alabilir" diye konuştu.
- Mersin
Suriye'nin Rakka kentinde yaşayan öğretmen Ola Abu Halaka, eşi Abdulfettah ve kızı Elfeda'nın hayatı, iç savaşla birlikte alt üst oldu. Abdulfettah Halaka, 11 Eylül 2013'te rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Ola Abu Halaka, acı olayın ardından Türkiye'ye sığınma kararı aldı. Kızı Elfeda, annesi ve kardeşleri ile birlikte Mersin'e gelen Ola Abu Halaka, görevliler tarafından merkez Mezitli ilçesindeki mülteci kampına yerleştirildi. Bir müddet sonra bir ortaokulda Suriyeli öğrenciler için rehberlik öğretmeni olarak göreve başlayan Halaka, yeni yaşamına alışmaya çalışırken, eşinin ailesi de Şanlıurfa'ya taşındı.
'KIZINI EN SON 5 MAYIS 2016'DA GÖRDÜ'
Zaman zaman Mersin'e gelip o dönem 3 yaşında olan Elfeda'yı annesinden teslim alan amca Cemil Alosman, yeğenini babaannesi ve diğer amcalarının görmesi için birçok kez Şanlıurfa'ya götürdü. En son 5 Mayıs 2016'da Elfeda'yı annesinden alan Cemil Alosman, 63 SAA 021 plakalı araç ile Mersin'den ayrıldı. Kızı geri getirilmeyince Ola Abu Halaka, kayınbiraderini aradı. Alosman, Ola Abu Halaka'ya Elfeda'nın bir daha Mersin'e dönmeyeceği yanıtını aldı. Olaka da polise gidip kayınbiraderi ve ailesinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şu anda 6 yaşında olan Elfeda'dan hala bir haber alınamadı. Eşinin acısını yaşarken son 3 yıldır da evlat hasreti çeken Ola Abu Halaka, Elfeda'nın bulunması için yetkililerden yardım istedi.
'BİR INI BULDUM, BÜYÜMÜŞ'
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ola Abu Halaka, "Bana, 'Kızın artık göndermeyeceğiz. İstersen polise, savcıya git. Artık senin kızın yok' dediler. Polise gittim, savcılığa gittim, her yere başvurdum. Kızımı bulamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Bütün annelerden ve devletten yardım istiyorum. Eşimden sonra kızımı da kaybettim. Kızım 6 yaşına geldi, okula gitmek zorunda. Ne yapacağımı bilmiyorum, çaresiz kaldım. En son 3 yıl önce gördüm. Durumunu bilmiyorum. Bir fotoğrafını buldum, büyümüş. Türkiye'de olduğundan eminim ama nerede yaşadığını bilmiyorum" dedi.
'BABASI YOK, ANNESİ DE Mİ OLMAYACAK?'
Okulda öğrencilerle birlikte vakit geçirirken üzüntüsünün daha da arttığını ifade eden Halaka, "Bütün kızlar anneleri ile geliyorlar. Onları görünce çok üzülüyorum. Kızımı okutmak istiyorum. Belki okula gitmiyor, anaokuluna dahi gitmedi belki. Onun için de üzülüyorum. Babası yok, annesi de mi olmayacak? Kızımı bulsam dertlerimi unutabilirim, hayatım düzgün bir hal alabilir" diye konuştu.
- Mersin
Kaynak: DHA
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