Savaşta el ve bacaklarını kaybeden 590 suriyeliye protez takıldı

24.08.2019 11:21

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş nedeniyle yaşanan çatışma ve bombalamalar sonucu el ve bacaklarını kaybeden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 590 Suriyeliye, Kuveyt Beyt Zekat Kurumu'nun desteğiyle Şanlıurfa'da 3 yıl önce açılan Özel Kuveyt Ortez Protez Yapımı Merkezi'nde ücretsiz yapılan protezler takılıyor. Protezleri takılarak hayata bağlanan Suriyeliler büyük mutluluk yaşıyor.

Suriye'deki saldırılarda sakat kalan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Kuveyt Beyt Zekat Kurumu'nun desteğiyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Birliğinin (AID) uygulamacı katılımıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan merkezlerde ücretsiz ortez ve protezler yapılıyor. Şanlıurfa'da kurulan Özel Kuveyt Ortez Protez Yapımı ve Uygulama Merkezi'nde son 3 yılda Suriye'deki bombardımanlar sonucu uzuvlarını kaybeden 590 savaş mağduruna ücretsiz protez takıldı. Merkezde sakat kalan savaş mağdurlarının yanı sıra savaş dışı sebeplerle de sakat kalmış kişiler de yararlanıyor. Üç boyutlu tarayıcı cihazlar kullanılarak, kopan uzuvların alçıyla ölçüsü alınıyor, sonra 4-6 saat süren işlemin ardından oluşturulan ortez-protez uzuv kaybı olan bölgeye takılıyor. Merkezin ortez-protez sorumlusu Hakan Bağırkan, "Burada son teknoloji ürünlerle Suriyeli kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa'da 3 yıl içerisinde aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 590 kişiye ücretsiz ortez protezleri teslim edildi" dedi.

UÇAKTAN ATILAN VARİL BOMBASIYLA BACAKLARINI KAYBETTİLER

Suriye'nin Halep kentinde 2013 yılında düzenlenen hava bombardımanı sırasında sağ bacağını kaybettiğini belirten Muhammed Hüseyin (31), 2016 yılında Türkiye'ye geldiğini belirterek şunları söyledi: "Ben Suriye'de konfeksiyon işletiyordum. O yıllarda evde bulunduğum sırada uçaktan üzerimize varil bombası atılması sonucu sağ bacağımı kaybettim. Bacağımı kaybettikten sonra hiçbir iş yapamaz durumuna geldim. Daha sonra 2016 yılında Türkiye'ye geldik. Bu merkeze gelerek protez için başvuru yaptım. Yeni bacağıma kavuşarak, yeniden ayakta durmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi başıma rahatça yürüyebildiğim için çok mutluyum. Bize kapılarını açan Türkiye'ye ve bu merkezin çalışanlarını çok teşekkür ediyorum"

Suriye'de Elektrik Mühendisi olan Valid Taba (25) ise 2014 yılında Deyrizor'da düzenlenen hava saldırısı sonrasında sağ bacağını kaybettiğini daha sonra geldiği bu merkezde kendisine ücretsiz protez bacak yapıldığını söyledi.

Kaynak: DHA