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Savaşla Değişen Hayatlar

DailyMotion.com - Güncel
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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan yaşamını yitirirken, milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan yaşamını yitirirken, milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 10 yıldır devam eden savaş insanların sadece yaşadığı kentleri değil, mesleklerini de değiştirdi

DailyMotion.com - Güncel

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