Savaşın Yıktığı Ülkeyi Yeniden İnşa Etmek İçin Yarışıyorlar!

Doğuda Rusya, İran ve Çin ile Batı'da ABD ile Avrupa'nın karşı karşıya geldiği Suriye'de 7. yaşını dolduran savaş geride büyük bir yıkım bıraktı. Ülkenin ilk etapta 500 milyar doları bulması beklenen yeniden inşası, birçok ülkenin siyasi, stratejik ve ekonomik planlarının önemli bir parçası.