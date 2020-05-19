Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Yavuz öğretmen sahip çıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Yavuz öğretmen sahip çıkıyor

Irak ve Suriye'deki iç savaştan kaçıp Çorum'a gelen yetim çocukların yüzleri, kentte öğretmenlik yapan Yavuz Bozdoğan'ın gönüllü yardım faaliyetleriyle gülüyor.

Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Yavuz öğretmen sahip çıkıyor
19.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:10

Irak ve Suriye'deki iç savaştan kaçıp Çorum'a gelen yetim çocukların yüzleri, kentte öğretmenlik yapan Yavuz Bozdoğan'ın gönüllü yardım faaliyetleriyle gülüyor.

Kentteki bir ortaokulda Arapça öğretmeni olan Yavuz Bozdoğan (51), 1990'lı yılların başında üniversite eğitimi sırasında sokak çocuklarıyla başlattığı yardım geleneğini, bugün savaşın yetim bıraktığı çocukların ihtiyaçlarına el uzatarak sürdürüyor.

Irak ve Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, ardından Çorum'a yerleştirilen yetim çocuklar başta olmak üzere kentteki yetimlere sahip çıkan Bozdoğan, anneleri ya da akrabalarıyla yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllülük esasıyla çalışıyor.

İhtiyaç sahiplerine destek olabilmek için İnşirah Derneği'ni kuran Bozdoğan, hayırseverlerin katkılarıyla, çoğunluğu savaşın yetim bıraktığı 600'ye yakın çocuğun kaldığı evlerin kirasının, elektrik ve su faturalarının ödenmesini sağlıyor ve onlara gıda yardımı götürüyor.

Ramazan ayında her gün 300'den fazla kişiye iftar ve sahur yemeği dağıtan Bozdoğan, ayrıca kanser hastaları ve ekonomik yönden sorun yaşayan kişilere de yardım paketleri ulaştırıyor.

Yaptığı yardımlar dolayısıyla kentte "yetim babası" olarak bilinen, sığınmacı çocukların "Yavuz baba" diye hitap ettiği Bozdoğan, yurt içi ve yurt dışındaki hayırseverlerin katkılarıyla Çad, Uganda, Kamerun, Nepal, Arakan ve Bangladeş gibi ülkelerdeki yetimler için ramazanda iftar sofraları da organize ediyor.

"Onların gözlerinde ufacık bir tebessüm bizi mutlu ediyor"

Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yurt dışından gelen yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterdiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak yetim çocuklar için çalışma yaptığını belirten Bozdoğan, "Çorum'da 130 yetim ailemiz var. Bunlar ağırlıklı olarak mülteci ailelerimiz. Toplamda yaklaşık 600 yetim çocuğumuz var. Bunlardan bir kısmını biz kendi uhdemize aldık. Kira, fatura, gıda yardımı gibi desteklerle hayatlarını daha rahat idame ettirmelerini sağlıyoruz. Şu anda her gün 70 ailemize iftarlık ve sahurluklarını veriyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay gibi kurumlar da canla başla çalışıyorlar. Valimiz de sağ olsun her türlü yardımlarını esirgemiyor. Gönül istiyor ki daha fazla aileye ulaşalım." diye konuştu.

"Biz, vakıf medeniyetinin çocuğuyuz"

"Biz, vakıf medeniyetinin çocuğuyuz. Daha önceki kadim devletlerimizde vakıf müessesi çok gelişmişti. İnsanlar, ihtiyaç sahibi insanlar için vakıflar kurmuşlardı. Biz de bu medeniyetin, kadim kültürün geleceğe yansıması olarak bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız." diyen Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımızı geleceğin inşasında göreceğiz. Hayata daha güzel hazırlanacaklar, yüzleri, gözleri gülecek. Onların gözlerinde ufacık bir tebessüm bizi mutlu ediyor. Biz mutluluğu orada arıyoruz. Ramazan paylaştıkça güzel. Ramazanları bu şekilde değerlendirmek, onların mutluluklarına mutluluk katmak bizi de mutlu ediyor."

"İlgilendiğimiz çocuklar büyüdü, iş sahibi, çoluk çocuk sahibi oldular"

Bu çalışmaları gönüllülük esasıyla yürüttüğünü anlatan Bozdoğan, "Ben zaten öğretmen olarak maaşımı devletten alıyorum. Ancak bu yardımlarımızı gönüllü olarak yapıyoruz, kendi bünyemizde yapıyoruz. Karşılığını Allah'tan bekliyoruz. Temennimiz hem bu dünyada çocuklara yatırım yapmak hem de ahirette onlarla haşır olmak. Yetim babası olmak güzel. Burada çocuklar bazen 'baba' diye sesleniyorlar. O çok hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.

Bozdoğan, yapılan yardımların unutulmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha öncesinde ilgilendiğimiz çocuklar büyüdü, iş sahibi, çoluk çocuk sahibi oldular. Onlardan güzel dönüşler alıyoruz. Sürekli dua ettiklerini söylüyorlar. Buradan ABD'ye giden yetimlerimiz, Çorum'u unutamadıklarını söylüyorlar. Bir kardeşimiz 'Yeryüzünde bir cennet varsa orası Çorum, Çorum halkı da cennet halkı.' demişti. Onların özlemleri burada gördükleri sıcak ilgiden, yapılan yardımlardan kaynaklanıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Harun Tan Sinan Özen Hazal Kaya Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş İlhan Cavcav Malcolm Thomas Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Yavuz öğretmen sahip çıkıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 12:10:33. #1.14#
title