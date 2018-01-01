Savaşın Yarım Bıraktığı Çocuğun Protez Mutluluğu

RIDVAN KORKULUTAŞ - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hava saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden 10 yaşındaki Muhammed el Muhammed, Kilis'te takılan protez sayesinde koltuk değneksiz yürüyebilmenin sevincini yaşıyor.



Rejim güçlerinin haziran ayında Deyrizor kentine bağlı Meyadin ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, Muhammed el Muhammed sağ bacağını kaybetti.



Tedavisi buradaki hastanede yapılan Muhammed, saldırılar artınca ailesiyle Halep kentine bağlı Bab ilçesine yerleşti.



Bacağında ödem oluşan çocuk, Bab'taki doktorlar tarafından Türkiye'ye sevk edildi.



Yaklaşık bir ay önce Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Muhammed, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.



Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Muhammed, Kilis'teki tanıdıkları aracılığıyla Kıtalararası Doktorlar Derneği Protez Ortez Uygulama Merkezine başvurdu.



Muhammed, burada takılan protez sayesinde koltuk değneksiz yürümeye başladı.



Tedavi süreci tamamlanana kadar derneğin misafirhanesine yerleştirilen baba ve oğlu, yaşadıkları acıyı anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.



"Doktorlar bizimle yakından ilgilendi"



Baba Beşir el Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deyrizor'da yaşadıkları dönemde Esed rejiminin yoğun hava saldırılarına maruz kaldıklarını söyledi.



Atılan bombalar sonucu oğlunun bacağını kaybettiğini dile getiren Muhammed, daha sonra Bab'a kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı.



Muhammed, oğlunun tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Buradaki doktorlar bizimle yakından ilgilendi. Allah kendilerinden razı olsun. Oğlum şu an yürüme eğitimi ve egzersizleri yapıyor. İki gün sonra tamamlanacak." dedi.



Birikimleriyle ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade eden Muhammed, Suriye'de kalan eşini ve diğer çocuklarını da Türkiye'ye getirmeyi ve huzur içinde çalışarak ailesine bakmak istediğini sözlerine ekledi.



- "Yürüyebildiğim için çok mutluyum"



Küçük Muhammed de kendi durumundaki çocuklara yardım edebilmek için gelecekte doktor olmayı hayal ettiğini anlattı.



Artık koltuk değneği olmadan yürüyebileceğini söyleyen el-Muhammed, "Amcalar burada bana protez bacak yaptı. Yeniden yürüyebildiğim için çok mutluyum. Bab'ta olan annem ve kardeşlerimin de yanıma gelmesini istiyorum." dedi.



Kıtalararası Doktorlar Derneği Protez Ortez Uygulama Merkezinde görevli Suriyeli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ali Sarhan da küçük çocuğun birkaç gün eğitim alacağını ve egzersiz yapacağını, ardından daha iyi yürüyebileceğini anlattı.



Çocukların uzuvlarını kaybettikten sonra zor günler geçirdiklerine dikkati çeken Sarhan, "Ama burada ailelerin iman gücü var ve çocuklarına destek oluyorlar. Zamanla psikolojik olarak daha iyi oluyorlar." ifadelerini kullandı.