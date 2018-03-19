Savaşın Travmasını Örgü Örerek, Atlatmaya Çalışıyorlar

SAMSUN'a, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçıp gelen, sığınmacı Iraklı kadınlar, psikolojilerinin düzelmesi için örgü örüyor.

Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçıp, Samsun'a gelen Iraklı kadınlar, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne (SGDD) kaydoldu. Hafızalarındaki olumsuz izleri silmeye çalışan kadınlar, burada örgü örüp, çocuk elbiseleri ve bebek patikleri yapıyor. Derneğin üst katında bir araya gelen Iraklı 14 kadın, örgü örüp, takı tasarımı da yaparak, kendilerini iyi hissetmeye çalışıyor. Sığınmacı kadınlara eğitim veren, Samsun'a gelmeden önce Irak'ta müzik öğretmenliği yapan Layla Mohammad (48), amaçlarının savaş sonrası aileleriyle birlikte kente sığınan kadınların psikolojilerini düzeltmek olduğunu söyledi. Samsun'daki sığınmacı kadınlara el sanatlarını gönüllü olarak öğrettiğini anlatan Mohammad, şunları söyledi:

"Irak'ta El Sanatları Fakültesi'nde okudum. Bunları oradan öğrendim. Samsun'da geldikten sonra bu bilgilerimi ASAM Merkezi'ne gelerek, buradakilerle paylaştım. Buradaki sığınmacılara gönüllü olarak bu yaptıklarımı öğretmek istedim. Psikolojik olarak benim ve arkadaşlarımın kendilerini iyi hissetmeleri açısından çalışalar yapıyoruz. Burada el işi ve örgü işleri yapıyoruz. Burada kadınlara bunların nasıl yapılacağını öğretiyorum. Bu işi yaparken, kendilerimizi psikolojik olarak daha iyi hissediyoruz. Arkadaşlarımız buraya Irak'taki savaştan geldikleri zaman psikolojileri çok kötü durumdaydı. Buraya geliyorlar hem kendi arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buluyorlar hem de aynı zamanda güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda da el işi yaparak, streslerini atıyorlar. Mutlu bir şekilde de buradan ayrılıyoruz. Çocuk elbiseleri, bebek patikleri, atkı, bere, kolye, küpe gibi ürünler yapıyoruz. Bunları şu anda zaman geçirmek için yapıyoruz; ama ileriki zamanlarda da ürünlerimizi daha da güzelleştirebilirsek belki satışını da yapabiliriz."

- Samsun