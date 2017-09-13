Savaşın Tanığı Kasaoka'dan Başkonsolosluk Ziyareti

Türk Kızılayı ve Japon Kızılhaçı'nın iş birliği ile Türkiye'ye gelen, ABD'nin 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombasının mağdurlarından Sadae Kasaoka, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'yı ziyaret etti.



Kasaoka, Başkonsolos Ehara'yı ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında, atom bombası atıldığında 12 yaşında olduğunu ve Hiroşima'ya 3,5 kilometre uzakta yaşadığını kaydetti. Bombalama nedeniyle anne ve babasını kaybettiğini anımsatan Kasaoka, sonraki yıllarda evlendiği eşinin de 35 yaşında, radyasyonun etkisiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.



Hiroşima'da saldırı öncesinde 350 bin kişi yaşadığını, bombalama ve sonrasındaki radyasyon etkileri nedeniyle o yılın sonuna kadar kentte 140 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kasaoka, şöyle konuştu:



"Anne ve babamı kaybettikten sonra beni en çok etkileyen, eve geldiğimde 'Hoşgeldin' diyen bir ailemin olmamasıydı. Artık bu dünyada yoklardı. Savaş insanları mutsuz ediyor, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için çok büyük bir zorluk. Ben atom bombasını 'kötülüğün anası' olarak düşünüyorum. Amerika'yı da kötü diye düşünüyordum, şu anda bu düşüncem değişti. Çünkü bombalamanın ardından yabancı kişiler Japonya'da mağdurlar için birçok yardım yaptı. Bundan dolayı 'Amerika kötü değil, atom bombası kötü' diye fikrim değişti. Bundan sonra savaş olmamalı, insanlar mutsuz olmamalı, barış olmalı. Ben de bundan sonra dünyada nükleer silah olmaması için gayret ediyorum."



"İnsanın en önemli hazinesi, yaşadığı tecrübelerdir"



Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz da Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin temelinde "dostluğun" yattığına işaret etti.



"Japonya" denilince Türkiye'de akıllara ilk Ertuğrul Fırkateyni'nin geldiğini hatırlatan Yorulmaz, "İnsanın en önemli hazinesi, yaşadığı tecrübelerdir. Bu anlamda bu hazineyi bizimle paylaştığı için Kasaoka Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Asya'nın en doğusundan en batısına 12 saatlik uçak yolculuğuyla gelen bu hanımefendi, bize tekrar nükleer silahlanmanın insanlık adına ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı." dedi.



Kasaoka'nın Türk Kızılayı Çocuk Dostluk alanları ve toplum merkezlerini ziyaret ettiğini anlatan Yorulmaz, bu ziyaretlerde duygusal anlar yaşandığını dile getirdi. Kasaoka'nın Suriye'de anne ve babasını kaybetmiş, kimyasal silahlardan etkilenmiş çocuklarla buluştuğuna değinen Yorulmaz, "Tarih kendisinden ders alındığında tekerrür etmez." diye konuştu.



Yorulmaz, Türk Kızılayı'nın da uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Arakan'dan Suriye'ye dünyanın dört bir tarafındaki afetlerde, sellerde, depremlerde, her yerdeyiz. Elimizin uzandığı her yerde Türk insanının vicdanını temsil etmeye devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.



"Dünya, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi altındadır"



Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ise Kasaoka'nın deneyimini aktarmasında fırsat oluşturduğu için Türk Kızılayı'na teşekkür etti.



Kasaoka'nın daha önce ABD ve İspanya'da yaşadıklarını anlattığına değinen Ehara, "Japonya, dünyada atom bombası atılmış tek ülkedir. Günümüzde de dünya, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi altındadır. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesi için Japonya, bu konuyla ilgili uluslararası toplumun ortak çalışmalarına liderlik etmek gibi büyük bir sorumluluğa sahiptir." dedi.



Ehara, Japonya ile Türkiye'nin geçmişten bugüne iki dost ülke olarak birçok alanda iş birlikleri olduğuna işaret ederek, özellikle barış toplumunu inşa etmede iş birliklerinin artırılmasının önemini vurguladı.



Toplantının ardından Naci Yorulmaz, Başkonsolos Ehara'ya çini bir Türk kahvesi seti hediye etti.